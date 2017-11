Kosten Serious Request blijken hoger uit te vallen

Het landelijke radio- en televisie-evenement Serious Request heeft dit jaar het Apeldoorns Marktplein als epicentrum. Apeldoorn wilde dat gastheerschap graag en trok er daarom 300.000 euro voor uit. In de begroting is nog eens drie ton gezet aan sponsoring en hulp in natura door het bedrijfsleven. Burgemeester en wethouders melden nu, een maand voor het evenement, dat de kosten hoger uitvallen.

Meevallers

Of het evenement de gemeente daadwerkelijk meer gaat kosten is afhankelijk van de vraag of er extra inkomsten of meevallers tegenover staan. Verplaatsing van de markt kost in elk geval minder dan begroot. Sponsorgelden blijven nog achter. Er is 160.000 euro binnen; 130.000 euro minder dan waarop is ingezet.