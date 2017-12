Ook in Deventer stond deze week een glazen huis

Op middelbare school De Marke in Deventer heeft deze week een eigen Glazen Huis gestaan. Leerlingen van de school hebben zelf projecten gedaan om geld in te zamelen voor het goede doel. Daarnaast konden ze platen aanvragen bij de dj's van de school. Vandaag werd in een volle aula en een druk Glazen Huis het eindbedrag van de actie bekendgemaakt door directeur Evert Weide en communicatiemedewerker Marieke Janssen. In totaal is er 5.241,98 euro opgehaald. ,,Een snelle rekensom zegt dat dit ongeveer vijf euro per leerling is. Prachtig”, zegt directeur Evert Weide.