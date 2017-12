'Saai en grijs weer bij Serious Request dinsdagavond'

,,Laat ik maar met de deur in huis vallen: het is saai weer, grijs weer. Het heeft dinsdagmiddag een beetje gemiezerd. Dat gaat misschien vanavond ook nog hier en daar even gebeuren. Neem een parapluutje mee. Een regenpak is overdreven hoor. Wie niet van suiker is, moet gewoon naar Apeldoorn komen. Om te komen kijken. De temperatuur is zo'n 4 tot 5 graden. Dit weer... Ach, het regent niet hard. Het waait, maar niet hard. Het is vlees noch vis. In de nacht wordt het nevelig en kun je later mist verwachten.''