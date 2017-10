Serious Request Apeldoorn in aantocht: zijn er al veel acties?

Het duurt nog dik twee maanden voordat het Glazen Huis van 3FM Serious Request het Marktplein Apeldoorn aandoet. Hoe is de stand van zaken?

In de stad en in de rest van het land poppen verschillende acties op voor Serious Request maar hoeveel zijn dat er precies? En wat moet je eigenlijk weten voordat je met een actie geld gaat inzamelen voor de stille ramp van dit jaar, het herenigen van gezinnen?

Apeldoorn loopt voorop in het aantal acties dat is aangemeld bij 3FM voor Serious Request dit jaar. Vanuit heel Nederland druppelen de aanmeldingen binnen, de landelijke teller staat op 202 acties in totaal. Apeldoorn draagt daar een behoorlijke steen aan bij, tot nu toe zijn er zeventig acties bekend bij 3FM. Hoe Apeldoorn het doet in verhouding met de gaststad van vorig jaar, Breda, is niet bekend. ,,Die gegevens maken wij niet bekend'', laat Naduah Nijssen, woordvoerder van 3FM weten. ,,Elke actie is er een die telt en geld opbrengt voor de stille ramp.'' Tot nu toe is er al bijna 15.000 euro opgehaald met eigen acties.

Eigen idee

Via de website kominactie.3fm.nl kan iedereen een eigen actiepagina aanmaken. Actievoerders die geld willen ophalen maar geen briljant eigen idee hebben, kunnen kiezen uit voorgestelde acties, zoals een heitje voor een karweitje, flessen ophalen of een sponsoractie. Wie zelf een goed idee heeft kan die ook aanmelden via de site, waar je een naam, streefbedrag, plaats en datum aan de actie meegeeft.

Niet elke actie komt door de keuring van 3FM heen, zij stelt een aantal voorwaarden aan een actie. Nijssen: ,,De voorwaarden worden in de gaten gehouden en gecontroleerd door een team. Wij vragen mensen (particulier en bedrijven) om in actie te komen, maar dat betekent niet dat je het merk zomaar zonder voorwaarden kunt gebruiken. Wij zijn gebonden aan de wet- en regelgeving Mediawet.''

Concurrentie

Ook Ilse Harmelink van Apeldoorn Marketing is er inmiddels achter gekomen hoe streng 3FM is als het gaat om het geven van een stempel van goedkeuring aan inzamelingsacties. ,,3FM houdt daar stevig grip op. Onder geen beding mag een actie commerciële trekjes hebben. Dat kan namelijk worden beschouwd als oneerlijke concurrentie, aangezien 3FM draaiende wordt gehouden met belastinggeld en bovendien is gebonden aan de Mediawet. Dat betekent dat er geen zendtijd mag worden besteed aan commerciële uitingen, maar alleen aan Stille Ramp (het goede doel van deze editie). De zender gaat daar dus heel zorgvuldig om met het geven van stempels van goedkeuring."

Apeldoorn dompelt zich intussen al helemaal onder in Serious Request. ,,We willen heel graag de stad informeren en nog enthousiaster maken. Daarvoor wordt het kanaal 'Apeldooorn voor 3FM serious Request' gebruikt. Hier is alle informatie te vinden over bijvoorbeeld bereikbaarheid en de evenementen die in Apeldoorn worden georganiseerd worden om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stille Ramp."

Primeur

De radiozender is volgens Harmelink erg enthousiast over het Beursplein voor Serious Request dat Apeldoorn heeft gelanceerd. ,,Dat is nooit eerder gedaan. Apeldoorn heeft daarmee de primeur." Via het Beursplein worden matches gemaakt waaruit inzamelingsacties ontstaan. ,,Dus stel dat een voetbalclub in Apeldoorn haar sportpark beschikbaar wil stellen voor een of meerdere acties, dan kan zij met behulp van het Beursplein in contact worden gebracht met iemand die nog een locatie zoekt voor zijn of haar inzamelingsactie voor 3FM." Het online Beursplein is te vinden op de website van Apeldoorn voor Serious Request: www.sra17.nl.

Thomashuis

De bewoners van het Thomashuis in Apeldoorn zijn al volop in actie voor het goede doel. ,,We hebben een folder gemaakt en bij buurtbewoners in de bus gedaan, daarop staat precies wat we allemaal doen. Daar zit ook een boodschappenlijstje bij, buurtbewoners kunnen die invullen en voor twee euro gaan wij dan de boodschappen voor ze doen'', vertelt begeleider Manon Bosch. Ze begeleidt de negen verstandelijk beperkte bewoners van het Thomashuis.

,,Op maandag en woensdag bieden we dagbesteding aan de bewoners aan, dat is normaal gesproken gericht op de ontwikkeling. Maar sinds drie weken zijn we voor Serious Request bezig. We maken terracotta potjes, waar we straks plantjes in gaan doen en gaan verkopen. Ook maken we pizzahapjes, cakejes en we zamelen lege flessen in.'' Volgens Bosch weet een aantal bewoners precies waarvoor geld ingezameld wordt. ,,Een van de bewoners wil op haar verjaardag ook nooit een cadeautje, maar vraagt altijd iets voor het goede doel.''

De gemaakte producten worden vanaf deze week elke maandag verkocht vanaf een standje voor het Thomashuis aan de Hoenderparkweg, tussen 13.30 uur en 14.30 uur.