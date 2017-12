Serious Request: hoe verder?

Apeldoorn en omgeving zijn in de ban van Serious Request, maar daarbuiten is de populariteit van het Glazen Huis tanende. Kijk- en luistercijfers dalen en opbrengsten vallen toch tegen. De glans is er wat af, vindt tv-columnist Angela de Jong.

Een blik op de actiekaart van 3FM zegt veel. Er zijn meer dan zeshonderd acties voor het goede doel gehouden in epicentrum Apeldoorn. Maar in steden als Enschede (13 acties) en Leeuwarden (5) - waar 3FM eerder triomfen vierde met het Glazen Huis - is de actiebereidheid dezer dagen heel beperkt.

Waar in België publieke zender Studio Brussel wel scoort met Music for Life, een geslaagde kopie, lijkt het Nederlandse Serious Request aan kracht te hebben ingeboet. ,,Dat komt vooral doordat grote namen als Gerard Ekdom en Giel Beelen zijn vertrokken bij 3FM”, zegt mediadeskundige Marianne Zwagerman. ,,Hun shows waren extreem populair. Dat droeg weer bij aan het succes. Deze dj’s hadden de status van rocksterren. Het drietal dat momenteel het Glazen Huis bewoont, heeft die status volgens haar niet. ,,En dat heeft zijn weerslag.”

De glans is er wat af, vindt tv-columnist Angela de Jong. ,,Serious Request weet niet meer te verrassen. Het zijn weer sapjes en vermoeide dj’s. Dat kennen we wel. Het roer moet om.”

Elfde plek

De afnemende populariteit van 3FM speelt ook een rol. 3FM heeft een marktaandeel van 3,8 procent. De zender bezet daarmee de elfde plek op de ranglijst. Een dieptepunt. ,,Dat helpt Serious Request ook niet”, weet De Jong.

Sieb Kroeske, docent Radio Management aan Hogeschool InHolland, kijkt hier anders naar. ,,Je moet de cijfers goed lezen”, zegt hij. ,,Nog altijd luisteren er dagelijks gemiddeld 1,3 miljoen mensen naar 3FM. Een Radio 5 mag dan een groter marktaandeel hebben (3,9 procent), maar het aantal luisteraars ligt de helft lager.”

Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid is volgens Kroeske gelegen in het feit dat 3FM zich specifiek is gaan richten op jongeren. ,,Die hebben, in tegenstelling tot ouderen, de radio niet urenlang aanstaan. Daardoor valt het marktaandeel lager uit.”

'Het was nodig'

De omslag was volgens Kroeske nodig. Veel traditionele luisteraars zijn overgestapt naar Radio 2. Die zijn meeverhuisd met voormalige 3FM-boegbeelden als Gerard Ekdom en Paul Rabbering. Het was nodig om de bakens te verzetten. ,,En dat doet 3FM buitengewoon goed.”

Zwagerman vindt de focus op jongeren juist onverstandig. ,,Deze doelgroep wordt al prima bediend door online kanalen als YouTube en Spotify.” 3FM zou haar rol binnen het medialandschap tegen het licht moeten houden, vindt Zwagerman. ,,Richt je op doelgroepen die op dit moment niet of nauwelijks worden bediend. De provincie is nog altijd een ondergeschoven kindje op landelijke radiozenders. Misschien moet 3FM in dat gat springen en programma’s vullen met muzikaal talent uit de regio. Dan ben je als zender weer echt van toegevoegde waarde.” Serious Request hoeft volgens Zwagerman niet te verdwijnen, maar kan mee veranderen met de nieuwe formule.

Volgens Kroeske is 3FM juist weer op de goede weg met Serious Request. ,,Het Glazen Huis is niet langer een vierkant hok, maar een echt huis. Ik vind het geweldig. Dat had 3FM eerder moeten doen.” Hij ziet dan ook geen reden het evenement af te schrijven. ,,Al kan het geen kwaad om te vernieuwen. Misschien is het een idee het goede doel volgend jaar te laten kiezen door de luisteraars van 3FM. Dat kan de betrokkenheid vergroten.”

Nieuwe generatie dj's