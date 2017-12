Serious Rescue door de Kop van Overijssel levert 17.560 euro op

3FM over tussenstand: 'We denken niet in meer of minder'

20 december Na bijna 48 uur is 1.173.214 euro voor Serious Request opgehaald. Het opgehaalde bedrag na twee dagen is lager dan bij de editie van afgelopen jaar in Breda. Maar radiozender NPO 3FM laat in een reactie weten niet in meer of minder, succes of geen succes te denken.