Rijdende veilingmeester speelt treintje

11:00 Veilingmeester en 3FM-dj Rob Janssen is in de weer met de Niet-In-De-Winkel-Te-Koop-Winkel. Vanochtend ontfutselde hij bijvoorbeeld Sander Hoogendoorn de badjas die hij in het Glazen Huis droeg. Niet te koop in de winkel, maar wel via Veiling.3fm.nl voor Serious Request. Reportage: Gep Leeflang