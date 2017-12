Trouwen in het Glazen Huis in Apeldoorn

Altijd al in het Glazen Huis van 3FM in het huwelijksbootje willen stappen? Volgende week zaterdag kan die droom in vervulling gaan. Via een veiling wordt bruidsparen de kans geboden om te bieden op een bruiloft in het Glazen Huis, dat van maandag 18 tot en met zondag 24 december op het Marktplein in Apeldoorn staat.