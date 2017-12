Zwolse fotografen leggen Serious Request van A tot Z vast

Heb je de afgelopen week de live-uitzending van 3FM Serious Request (SR) gevolgd? Dan is de kans groot dat je de Zwolse fotografen Raymond van Olphen en Ferdy Damman door het beeld hebt zien schuiven. De mannen hadden namelijk de taak om Serious Request op beeld vast te leggen. Om beurten bivakkeerden de Zwollenaren in het Glazen Huis.

Voor Van Olphen is het de negende keer dat hij optreedt als huisfotograaf van 3FM tijdens SR. De Zwollenaar is inmiddels dus wel wat gewend. ,,,En toch blijft het een bijzonder evenement om van dichtbij te maken. Ik kijk er elk jaar weer naar uit en wil het voor geen goud missen." Daar moet Van Olphen wel offers voor brengen. De Zwollenaar is namelijk jarig in de week van Serious Request, maar dat thuis vieren met het gezin zit er niet in.

Het is voor Damman de tweede Serious Request. Twee jaar geleden was hij er ook bij, toen het Glazen Huis in het Limburgse Heerlen stond. Dat smaakte naar meer. Dus toen hij de mogelijkheid kreeg om SR dit jaar opnieuw samen met collega, buurman en vriend Van Olphen op beeld vast te leggen, hoefde hij daar niet lang over na te denken.

Andere rol

De rol van de fotografen is veranderd, weet Van Olphen. ,,We zijn nu veel prominenter aanwezig in het Glazen Huis. Voorheen zorgden we ervoor dat we zo min mogelijk in beeld verschenen, maar dit jaar zijn we ook echt onderdeel van het programma. Dat komt door de nieuwe opzet. Net als alle andere gasten, gebruiken wij de draaischijf in het huis om binnen te komen. Daardoor verschijnen we telkens met onze snufferd in beeld."

De dj's proberen de fotografen zo min mogelijk in de weg te zitten. ,,Je gaat natuurlijk niet zomaar een praatje met ze maken", zegt Damman. ,,Dat is ook niet onze rol. Alleen als ze zelf iets vragen, ga je met ze in gesprek." Over de dj's gesproken; hoe ging met ze de afgelopen week? Van Olphen: ,,Wel goed, had ik het idee. Ondanks de vermoeidheid, waren ze ook helemaal niet prikkelbaar, maar bleven ze enthousiast."

Weinig slaap

Van Olphen en Damman hebben de taak om Serious Request van A tot Z vast te leggen. Dat betekent lange dagen maken met weinig slaap. De Zwollenaren lossen elkaar af zodat een van hen altijd in de buurt is van het Glazen Huis om eventuele verrassende gebeurtenissen in beeld te brengen.