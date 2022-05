1,2 miljoen kijkers voor hemelvaart-versie The Passion, veel lof voor Kim-Lian en Soy

Met videoRuim 1,2 miljoen mensen zagen gisteravond de allereerste hemelvaarteditie van The Passion op NPO 1. Dat zijn een miljoen kijkers minder dan de paasversie vorige maand trok, maar het vervolg was volgens talloze twitterende kijkers wel een schot in de roos. Vooral Kim-Lian van der Meij en Soy Kroon kregen lof. ‘Ik geloof ieder woord, iedere traan.’

De twee speelden, net als met Pasen, de rollen van Maria Magdalena en Jezus. Van der Meij was voorheen te zien in musicals en bracht haar eigen muziek uit, maar de presentatrice zingt tegenwoordig nog maar zelden. ‘Zonde dat we Kim-Lian niet vaker horen zingen. Want zingen kan ze’, luidde een van de vele berichten op Twitter, waar het programma trending topic was. En: ‘Prachtige editie! Ik heb maar één klacht: veel te weinig Soy Kroon. Man, wat een talent heeft hij!’

Het hoogtepunt was volgens menig kijker de uitvoering van Ken je mij?, het lied dat Huub Oosterhuis (de vader van Trijntje) schreef als verwijzing naar psalm 139 (‘Heer U kent mij, U doorgrondt mij’). ‘Ik ben niet gelovig, maar zit hier wel even een traantje weg te pinken hoor’, schreef een kijker. ‘Zó toepasselijk en passend bij het verhaal. Prachtig.’



Kim-Lian maakte ook indruk met een Nederlandse versie van de hit You say van Lauren Daigle:

De hemelvaartversie was beter dan het ‘origineel’, oordeelden kijkers. ‘Knap hoe het verhaal van Petrus, Judas, Maria en al die anderen menselijk en herkenbaar is gemaakt in een hedendaagse setting. Vind deze editie nog wat sterker dan die rond Pasen’, klonk het onder meer. En: ‘Mooiere nummers, het klopt beter en komt bij mij in elk geval veel meer binnen.’



Volledig scherm Soy Kroon en Kim-Lian van der Meij. © NPO

The Passion is normaal gesproken alleen jaarlijks te zien op Witte Donderdag. Een cast van bekende Nederlanders vertelt dan aan de hand van bekende liedjes over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus. Die versie is van de EO; omroep KRO-NCRV maakte dit jaar voor het eerst een editie over de betekenis van Hemelvaartsdag.

Die mag van kijkers ook een traditie worden: ‘Normaal geen fan, nu kippenvel. Een eeuwenoude boodschap die vandaag de dag nog steeds van toepassing is. Volgend jaar weer?’

