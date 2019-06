1,4 miljoen kijkers voor eerbetoon Martine Bijl

Bon Jovi volgde nooit de mode

8:07 Hij had zichzelf nog zo beloofd om minder te gaan reizen en toeren. Maar van dat voornemen is weinig terechtgekomen. Dit jaar toert rockhunk Jon Bon Jovi (56) de hele wereld over, met op 13 juni een tussenstop in Nijmegen. ,,We zijn nooit aangehaakt bij modes en trends.’’