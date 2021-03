1,4 miljoen kijkers voor ‘indrukwekkende’ docu Kinderen van Ruinerwold

Interview Noortje Herlaar en Eg­bert-Jan Weeber als ‘Isa en Antonie’ in speelfilm Toen Ik Je Zag

8:00 Noortje Herlaar en Egbert-Jan Weeber gaan Isa Hoes en Antonie Kamerling spelen in Toen Ik Je Zag. Dat onthullen Hoes en regisseur Ben Verbong in een interview met deze website. De ambitie: een film over een liefdesrelatie, niet over ziekte. ‘Het grootste gevaar is effectbejag, daar ben ik me heel goed van bewust.’