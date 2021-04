1,5 miljoen mensen zien de Meilandjes razendsnel peperdure villa kopen

Tonnetje erbij

Had Martien eigenlijk al besloten dat hij het huis wilde hebben, Erica moest zichzelf nog even wat moed in praten. ,,We zijn er helemaal weg van, maar ja dan ben je weer bang dat je er weer naast zit. We hadden een bod in ons hoofd als het mooi is, maar hij zegt net dat er andere mensen komen. Wij weten hoe de markt hier is. Het is vreselijk, toen Maxime het huis kocht ook. Het gaat heel snel en er staan heel veel mensen te wachten. Hier komen natuurlijk mensen op af die heel veel geld hebben en die malen er niet om. Die doen er dan nog een tonnetje bij ofzo, maar wij durven dat niet aan.”



Martien deed er nog een schepje bovenop om Erica over de streep te trekken. ,,Het is helemaal klaar. Zij hoeft maar een deur in een muur te maken. Dan is het klaar. Nee joh, we gaan naar binnen toe. We gaan het zeggen tegen hem.” En dus renden de twee gehaast naar de makelaar om te vertellen dat ze de vraagprijs voor het stulpje wilden neertellen. Die pleegde direct een belletje met de verkoper en kwam daarna met goed nieuws: hij ging akkoord. ,,Nee, echt? Wat goed!”, riep Martien uit. ,,Wat ben ik blij dat ik als eerste actie heb ondernomen. Zo zie je maar. Bedankt!”



Onderweg naar huis konden Erica en Martien het nauwelijks geloven: ,,Hebben we het nou gekocht of een bod gedaan?” vroeg Martien. Erica: ,,Nee, we hebben het gekocht. Het gaat zo snel, ik kan het nog helemaal niet bevatten.”



Eerder deze maand werd al bekend dat de Erica en Martien hun dochters achterna gingen en zouden verhuizen naar Noordwijk. Uit documenten bleek dat de twee op 18 februari de koopakte voor de villa ondertekenden.