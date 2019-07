1,6 miljoen kijkers zien Lieke Martens zwijgen over ‘de teen’

1,6 miljoen mensen hebben gisteravond gekeken naar de laatste aflevering van NOS Studio France waarin alle Leeuwinnen en de staf van het Nederlands vrouwenelftal aanwezig waren. In die special ging het wederom ook over dé teen van Lieke Martens, die tijdens het toernooi onderdeel werd van een nationale discussie. Martens zelf leek er inmiddels wel klaar mee.

In de laatste aflevering van NOS Studio France ontvingen presentator Sjoerd van Ramshorst en sidekick Suse van Kleef alle Leeuwinnen en de staf van het Nederlands elftal. Zij blikten terug op het succesvol verlopen wereldkampioenschap, dat in de finale eindigde met een nederlaag tegen de Verenigde Staten. Onder meer keepster van het toernooi Sari van Veenendaal kwam uitgebreid aan het woord. ,,Ik vind het een beetje ongemakkelijk als het over mijzelf gaat”, moest ze bekennen.

En uiteraard ging het wéér over de blessure aan de teen van Lieke Martens. Dat was in Nederland de afgelopen weken ongetwijfeld het meestbesproken onderwerp. Daarom stelde Van Ramshorst ook de vraag aan Martens of ze ooit had kunnen denken dat haar teen onderwerp van een nationale discussie zou worden. ,,Het is een beetje gek gelopen met de teen”, antwoordt ze nog lachend. ,,Maar in ieder geval ben ik blij dat ik heb kunnen spelen. De teen heeft nu even rust nodig.”

Quote Laten we het gewoon bij de teen houden Lieke Martens

Minutenlang

Toch werd duidelijk dat Martens wel een beetje klaar was met het onderwerp. Toen de presentator ook nog wilde weten om welke teen het precies ging, reageerde ze vinnig: ,,Laten we het gewoon bij de teen houden. Die moet wel even herstellen. Ik heb gewoon het hele toernooi kunnen spelen en ik ben hartstikke blij hoe het gegaan is.”

Vervolgens werd er een filmpje ingestart waarin te zien was dat ‘de teen van Lieke Martens’ minutenlang besproken is op televisie. In het item was regelmatig de vraag te horen: ‘hoe is het met de teen?’ Martens hoort het met ongeloof aan en schiet, net als haar teamgenoten, in de lach.