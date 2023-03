106-jarige Apo Whang-Od is oudste Vogue-covermodel ooit, 21 jaar ouder dan vorige recordhouder

Whang-Od is de laatste mambabatok van haar generatie, oftewel iemand die door middel van klapjes met de hand tatoeages aanbrengt. Ze gebruikt daarbij bijvoorbeeld een bamboetak met een doorn aan het uiteinde, waarbij roet en houtskool fungeren als inkt. Een medewerker van Vogue liet drie puntjes op haar arm aanbrengen, waarvoor de vrouw de doorn ‘meer dan honderd keer per minuut’ in haar arm sloeg, totdat het bloed en de inkt eruit sijpelden. Na een veeg met een nat doekje deed ze het nog eens over.

Het proces is in vijf minuten gepiept, maar doet meer pijn dan grotere creaties. Die maakt Whang-Od tegenwoordig niet meer. Mannen kregen vroeger een tattoo op hun borst om ze officieel tot ‘onthoofdend strijder’ te maken, terwijl vrouwen zich lieten versieren omdat ze het mooi vonden en hoopten er vruchtbaarder door te zijn, aldus Vogue. De mannen betaalden haar destijds met een groot varken of een paar zakken rijst.

Geen kinderen

Een mambabatok mag de vaardigheden alleen ‘doorgeven’ aan familie, maar Whang-Od heeft nooit kinderen gekregen. Gelukkig is er verre nicht Grace, die vanaf haar tiende bij haar in de leer ging. Inmiddels is ze 26. Whang-Od zelf trekt tegenwoordig veel toeristen. ,,Zolang mijn zicht goed is, blijf ik tattoos aanbrengen’’, zei ze eerder. ,,Ik stop als ik wazig ga zien.’’



Volledig scherm Apo Whang-Od schrijft geschiedenis op de cover van Vogue. © Vogue

Het jongste covermodel

De redactie van het blad besloot unaniem dat de 106-jarige vrouw op de cover moest. ,,Wij vinden dat het concept schoonheid moet evolueren, met diverse en inclusieve gezichten en vormen’’, zegt hoofdredacteur Bea Valdes tegen CNN. ,,Het gaat ons om de schoonheid van de mensheid.’’

De Filipijnse tattooartiest is 21 jaar ouder dan James Bond-actrice Judi Dench, die nu nog in het Guinness Book of Records staat als oudste Vogue-covermodel. Zij was 85 jaar toen ze in 2020 straalde op de voorkant van de Britse editie. Ze versloeg destijds makkelijk voorgangers als Tina Turner (in 2013 op haar 73ste) en Lauren Hutton (in 2017 op haar 73ste).

Een van de jongste modellen ooit op de omslag van Vogue was Brooke Shields (nu 57), die al op haar veertiende een covershoot deed.



Judi Dench

Lauren Hutton

Brooke Shields

Volledig scherm Brooke Shields op de cover van Vogue in 1980. © Vogue

