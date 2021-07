13 Reasons Why-ster maakt bekend transgender te zijn

Tommy Dorfman, die onder meer te zien was in serie 13 Reasons Why , heeft in een interview met het blad Time laten weten dat ze transgender is. De actrice vertelt in het tijdschrift dat ze in privékring al een jaar als transgender vrouw leeft.

De 29-jarige, die ook rollen had in series Jane the Virgin en Love, Victor, gebruikt de voornaamwoorden zij en haar, maar heeft ervoor gekozen met dezelfde voornaam verder te gaan. Dat doet ze als eerbetoon aan haar oom die Tommy heette en een maand na haar geboorte overleed. ,,Ik voel een sterke band met die naam, met mijn oom die me in zijn armen heeft gehouden terwijl hij stervende was”, vertelt ze.

Volgers van Dorfman op sociale media speculeerden naar aanleiding van foto’s die de actrice plaatste al langer over haar genderidentiteit. Ze legt in het interview uit dat ze die beelden lang zag als haar vorm van een coming out. ,,Het was een andere versie; omdat ik me niet op m’n gemak voelde erover te praten, deed ik het maar gewoon. Transformeren is prachtig, dus waarom zou ik niet met de wereld delen hoe dat eruit ziet? Maar als ik me daar als publiek persoon verder niet over uitspreek, raak ik de mogelijkheid kwijt om mijn eigen verhaal te vertellen.”

Op Instagram zegt Dorfman dat ze dankbaar is voor alle transgender personen die haar voorgingen. ,,Zij die dit pad voor mij bewandelden en hun leven hebben geriskeerd om authentiek te leven en radicaal zichzelf te zijn. Dank aan alle transvrouwen die me hebben laten zien wie ik ben, hoe ik kan leven en dat ik een plek heb in deze wereld.”