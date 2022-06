‘14 de musical’ over Johan Cruijff verwelkomt 50.000ste bezoeker

met video Máxima maakt parachute­sprong uit vliegtuig bij werkbezoek: ‘Heel spannend’

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een parachutesprong gedaan in een weiland in Oudenbosch. De sprong was het spectaculaire slotstuk van haar bezoek aan de Defensie Para School in Breda. ,,Het ging heel snel. Blijven ademen, dacht ik.”

