14-jarige influencer Lil Tay blijkt springlevend ondanks overlijdensbericht, oud-manager vermoedt stunt

updateDe 14-jarige rapper en influencer Lil Tay blijkt springlevend te zijn. Woensdag wist ze de gemoederen nog bezig te houden nadat er op haar Instagram-account, waar ze ruim 3,5 miljoen volgers heeft, een bericht werd gedeeld dat ze ‘op plotselinge en tragische wijze’ was overleden. Daar is dus niets van waar. ‘Ik was gehackt’, luidt haar verklaring aan TMZ , maar haar voormalig manager plaatst vraagtekens bij die uitleg.

Het was woensdag groot nieuws in Amerika: Lil Tay en haar broer zouden zijn overleden, maar over de doodsoorzaak werd met geen enkel woord gerept. Het leidde tot tal van speculaties, tot vandaag. Lil Tay en haar broer zijn namelijk gewoon in leven, zo laat de familie van de jonge influencer aan de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ weten.

Lil Tay zegt in het statement ‘24 traumatische uren’ achter de rug te hebben en gebombardeerd te zijn met ‘hartverscheurende en huilende telefoontjes’ van dierbaren die zich zorgen om haar maakten terwijl ze ‘deze chaos probeerde op te lossen’. Volgens Lil Tay is haar overlijdensbericht valselijk de wereld ingestuurd: haar account op Instagram zou namelijk gehackt zijn door iemand die opzettelijk schokkende desinformatie over haar wilde verspreiden. Zelfs de naam die werd gebruikt, Claire Hope, blijkt onjuist. ‘Mijn officiële naam is Tay Tian, niet Claire Hope.’

De rapper en influencer heeft haar Instagram-account inmiddels weer terug. Ze bedankt Meta, het moederbedrijf van het sociale medium, voor de hulp.

Vraagtekens

Intussen worden er vraagtekens gezet waarom het haar 24 uur kostte om een teken van leven te geven, omdat ze al die tijd wel wist dat er een ‘overlijdensbericht’ was verspreid. Haar voormalige manager Harry Tsang gelooft niet dat de jonge rapper is gehackt, laat hij weten in een schriftelijke verklaring aan Daily Mail. ‘Ten eerste is voor het herstel van een gecompromitteerd account op platforms zoals Meta/Instagram doorgaans geen 24-uurs tijdsbestek nodig’, legt hij uit.

Tsang stelt daarnaast dat Lil Tay’s broer Jason wel vaker rare dingen verzint. Jason werd in 2018 beschuldigd van het uitbuiten van zijn jongere zusje, toen er een video opdook waarin hij haar leek te ‘coachen’ over wat ze voor de camera moest zeggen. ‘Bovendien leiden de acties van Lil Tay’s broer, die bekend staat om zijn neiging tot extreme acties, bij mij tot de hypothese van een alternatief motief achter dit voorval,’ stelt Tay’s voormalige manager, die het meisje begeleidde in 2018, op de top van haar faam. ‘Ik denk dat het onderliggende motief is om Lil Tay’s bekendheid in de publieke sfeer een oppepper te geven.’

Hij noemt dat onverantwoord, ‘vooral gezien hun mogelijke impact op de percepties en gevoelens van het bredere publiek’. Nadat de doodsaankondiging op Lil Tay’s Instagram was geplaatst - die inactief was sinds juni 2018 - kreeg de influencer meer dan 200.000 nieuwe volgers.

Eerder bevestigde Tsang nog het overlijdensbericht aan entertainmentsites als The Hollywood Reporter, maar al snel kwam hij daarop terug. ‘Gezien de complexiteit van de huidige omstandigheden kan ik de legitimiteit van de verklaring van de familie niet definitief bevestigen of ontkennen’, stelde hij, toen hij contact had gehad met bekenden van Tays gezin.

Selfmade miljonair

Het zou niet voor het eerst zijn dat Lil Tay (en haar familie) een verhaal hebben verzonnen. Het meisje ging in 2018 - ze was toen 9 jaar oud - viraal op sociale media omdat ze zich bestempelde als ‘selfmade miljonair’. Ze strooide met beelden waaruit moest blijken hoe rijk ze was. Zo droeg ze peperdure designerkleding en kostbare juwelen. ‘Ik ben nog maar negen en al miljonair’, zei ze onder meer. Daarnaast schold ze ook volgers uit. ‘Zwijg voor ik je een mep verkoop, b*tch.’

Het luxe leven dat Lil Tay zou leiden bleek uiteindelijk een compleet verzonnen verhaal te zijn. Haar moeder Angela werd ervan beschuldigd alles in scène te hebben gezet. Zo’n jong meisje kon immers zelf niet met zo’n idee komen, stelden diverse mensen. Ze verdween ook al snel van internet, naar verluidt rond dezelfde tijd dat de scheiding van haar ouders door de rechtbank werd behandeld.

