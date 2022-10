18 maanden cel voor man die liedjes stal van Ed Sheeran

podcast Nog een dode na moord op Willem van Oranje: lijfwacht (en wapenleve­ran­cier) maakte einde aan leven door wroeging

Donkere tijden voor de Oranjes, met de bedreiging van kroonprinses Amalia, die paleis Huis ten Bosch nauwelijks kan verlaten. In de de derde aflevering van onze podcast Van Oranje: Van Willem tot Amalia zoomen presentator Kevin Goes en koningshuisverslaggever Jeroen Schmale in op een ander dramatisch moment uit de familiegeschiedenis: de moord op Willem van Oranje, in 1584 in Delft.

