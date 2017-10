2,1 miljoen kijkers zien Linda de Mol miljoenenprijs uitdelen

André Hazes in aanloop naar optredens Ahoy tijdelijk weg bij Monique

7:47 André Hazes jr. is in aanloop naar zijn concerten in Ahoy tijdelijk weg bij zijn gezin. Om zich goed te kunnen voorbereiden op zijn optreden op 13 en 14 oktober verblijft de zanger in een hotel. ,,Reden is dat het thuis gewoon te klein en daardoor te druk is."