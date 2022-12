2 miljoen kijkers zien panel The Masked Singer unaniem identiteit afvaller raden: ‘Dit is fantastisch’

Galant, gepantserd, gepluimd, maar niet zo geheimzinnig: het complete jurypanel van The Masked Singer raadde gisteravond (voor de tweede week op rij) wie er in het pak van het afvallende karakter verstopt zat, dit keer de ridder. Bijna 2 miljoen kijkers zagen het gebeuren, waarmee de RTL-show het best bekeken programma van de dag was.

Deze week kreeg het panel, bestaande uit Carlo Boszhard, Loretta Schrijver, Gerard Joling en Buddy Vedder, tips van Tineke Schouten, die gisteravond nog de VSCD Oeuvreprijs mocht ontvangen. Ze speelde een detective, die het panel hopelijk iets meer op weg kon helpen. Vorige week begon ze nog als een bezetene Duits te praten, maar deze week kwamen er vooral Engelse woorden uit haar mond.

Veel bruikbare hints kregen de panelleden niet, maar toen de ridder het podium beklom en een cover van Whatever it takes van de Amerikaanse band Imagine Dragons zong, herkenden Boszhard, Schrijver, Joling én Vedder direct de stem van het personage. Om elkaar toch nog op het verkeerde been te zetten werden er nog een aantal verschillende namen tijdens het optreden geroepen, maar niemand leek af te wijken van zijn of haar eerste ingeving.

Frank Visser

Toch probeerde Schrijver nog op een aantal andere namen te komen. Dat werd haar niet in dank afgenomen, want de seconde nadat de naam Frank Visser uit haar mond was gekomen, lachte het complete publiek de Koffietijd-presentatrice uit. Carlo Boszhard gooide dan maar toch op tafel wat iedereen al de hele avond dacht: ,,Het moet wel een radio-dj zijn’’, zei hij. Maar hij benoemde niet specifiek wie hij in zijn gedachten had.

Volledig scherm De ridder. © RTL

Toen bleek dat de ridder de studio moest verlaten, durfde het complete panel eindelijk uit te komen voor degene die ze al die tijd in gedachten hadden. ,,Wij denken Gerard Ekdom’’, zei Schrijver. ,,Ik hoor het niet, maar ik zie het gewoon aan de houding’’, voegde Boszhard toe. Ook Joling en Vedder waren het erover eens: ,,Uiteraard gaan wij ook voor Gerard Ekdom.’’

Fantastisch

Toen de ridder zich uiteindelijk onthulde, kon het panel hun geluk niet op: Gerard Ekdom zat inderdaad verstopt in het pak van de middeleeuwse held. De radio-dj vond het jammer dat hij uit het programma ligt, maar heeft genoten van zijn deelname. ,,Dit is fantastisch. Dit wil je toch meemaken?’’ reageerde hij. ,,Ik kan dit iedereen aanraden.’’

Slechts twee mensen wisten dat Ekdom meedeed aan het programma, waarin bekende Nederlanders in een pak liedjes zingen. De jury moet vervolgens raden welke BN’er in het pak zit. ,,Zelfs mijn jongens wisten het niet! Complimenten voor het hele team daar, het was een feest om te mogen doen!”

Het is niet de eerste keer dat het complete panel raadt wie er in een pak verstopt zit. Vorige week raadde het panel, met behulp van alle hints, unaniem dat topmodel Loiza Lamers achter het zeemeerminpak verstopt ging. ,,Het is echt jammer, want het was zo’n onwijs avontuur’’, zei ze na haar onthulling. ,,Ik heb veel dingen gedaan, maar dit was echt waanzinnig. Ik heb echt genoten.’’

Volledig scherm Gerard Ekdom. © RTL

