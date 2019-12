20 jaar Top 2000: ‘Mensen werden helemaal gek van één plaat die je al 1000 keer hebt gehoord’

,,Mijn moment is mijn debuut in het Top 2000 Café. Het was eerste kerstdag 2016, ik draaide tussen 16 en 18 uur. Ik was weliswaar nieuw bij Radio 2, maar had al honderd jaar plaatjes gedraaid door het hele land en was sceptisch. Daar komt bij dat ik, net als Rob Stenders, zo’n café vol mensen eigenlijk vreselijk vind. Althans, we bekijken het met gepast wantrouwen, het maakt je als radiomaker zo bloot. Normaal zit je in de veiligheid van een studio, achter zo’n raam is het een soort Artis.



,,Toen ik aan de beurt was om te presenteren dacht ik nog steeds: wat een aanstellers. Maar ik kreeg te horen dat ik contact moest maken met het publiek. Dat was voor mij in het diepe, hoor. Ik ben van mezelf hartstikke verlegen, sta je daar voor zo’n vol café. En als je alleen je plaatjes draait en verder niets doet, word je daar op afgerekend. ‘Wat ben je saai, man!’ Het is een keiharde les in nederigheid.