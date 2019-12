21-jarige student Chendo maakt indruk in The Voice: ‘Je hebt zo’n belachelijk mooie stem’

videoChendo Smit, een 21-jarige student luchtvaartechnologie uit Middelburg, heeft gisteren indruk gemaakt in The Voice of Holland. Hij zong op gevoelige wijze het nummer Dancing On My Own van Calum Scott. Alle vier de coaches draaiden hun stoelen en vooral Anouk was ondersteboven van de Zeeuw.