25 jaar Eigen Huis & Tuin: behalve de titel is álles anders

Toch publiek welkom bij uitvaart Aretha Franklin

3:13 De eerste duizend mensen die vrijdag in de rij staan bij de Greater Grace Temple in Detroit, krijgen toegang tot de besloten uitvaart van Aretha Franklin. Dat maakte de kerk donderdag bekend. Fans kunnen vanaf half negen 's morgens in de rij gaan staan en dienen zich netjes aan te kleden. Voor degenen die buiten de boot vallen worden buiten schermen neergezet. Dit meldt Detroit Free Press.