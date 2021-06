25 jaar Macarena: zangduo Los del Rio laat fans meegenieten van uniek jubileumfeestje

,,We kunnen niet geloven dat het alweer 25 jaar geleden is dat Macarena een van de meest beluisterde liedjes van de zomer werd”, zeggen zangers Antonio Romero Monge en Rafael Ruíz Perdigones. ,,De beste manier om deze mijlpaal te vieren is om de deuren van ons favoriete toevluchtsoord te openen.”

Fans kunnen vanaf 28 juni een verblijf van twee nachten reserveren in de villa in Andalusië via de website van Airbnb. Bezoekers krijgen daarmee toegang tot de villa, het zwembad, de omliggende tuinen en karaokekamer. Daarnaast krijgen ze kook- en danslessen en komt Los del Rio langs om Macarena te zingen en het bijbehorende dansje te doen. Fans die geen fysiek verblijf willen boeken, kunnen ook een digitale ontmoeting in de villa reserveren.

De mannen schreven Macarena in 1993 in de villa waar ze vaker naartoe gingen voor muzikale inspiratie. In 1996 werd het een grote hit en stond het in veel landen, ook in Nederland, bovenaan de hitlijsten.

