25 jaar na overlijden René Klijn: zo gaf hij aids een gezicht

Het is de avond dat aids een gezicht krijgt in Nederland. Een prachtig fijn gezicht, van fotomodel en zanger René Klijn. Maar ook een angstaanjagend gelaat, sterk vermagerd en uitgehold door het aidsvirus dat in zijn lijf woekert. Klijn, net een dertiger, rijdt met zijn rolstoel het decor van De Schreeuw van de Leeuw binnen. Miljoenen Nederlanders zitten voor de televisie, zoals elke week. Het is zaterdagavond 28 november 1992.