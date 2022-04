255.000 kijkers zien Hélène Hendriks HLF8 presenteren, maar met Johnny de Mol nog in het logo

Johnny de Mol was overigens nog niet meteen helemaal verdwenen uit het programma. In het logo bij de openingstune van het programma kwam de tijdelijke gestopte host uitgebreid in beeld en ook was de tekst ‘met Johnny’ te zien. ,,Ik zie nog steeds in het logo staan ‘HLF 8 met Johnny’, maar ik ben het dus vandaag", reageerde Hélène Hendriks. Daarna grappend: ,,En morgen zit er weer iemand anders.”



Het is volgens een woordvoerder van Talpa nog niet bekend of Hendriks de presentatie van de talkshow tot het einde van het seizoen blijft doen. De presentatrice viel al eens eerder in voor De Mol toen hij ziek was.