30 liedjes voor een druilerige zomer: ‘Vuil pleurisweer’ als muzikale inspiratiebron

Juli met 3,6 miljoen bezoeken 'fantasti­sche' maand voor bioscopen

De maand juli is ‘een fantastische maand’ gebleken voor Nederlandse bioscopen en filmtheaters, met hitfilms Barbie en Oppenheimer als grootste oorzaak daarvan. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). In juli is er ruim 3,6 miljoen keer een ticket gekocht voor een filmbezoek.