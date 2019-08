3FM-dj Rámon voorlopig niet te horen op radio na overlijden moeder

‘Terwijl veel mensen een mooie zomervakantie hebben gehad, was deze voor mij de hel dit jaar', schrijft de radio-dj bij een foto waarop hij samen met zijn moeder de camera toelacht. Ondanks dat zij al langer ziek was, komt het overlijden als een klap. ‘Ze was al een tijd ziek, maar alsnog is het allemaal snel en onverwachts gegaan.’



Verkoeijen omschrijft de band met zijn moeder als ‘heel hecht’. Vooral na het overlijden van zijn vader, toen hij slechts 15 jaar was, werd hun relatie nóg sterker en bijzonderder. De dj realiseert zich dat het tijd kost om over het verlies van zijn moeder heen te komen, maar dat vermindert de pijn niet. ‘Vandaag zou ik eigenlijk weer op 3FM te horen zijn met Mark, maar ik doe het nog even rustig aan', laat hij zijn fans daarom weten. ‘Tot vlug!’



Wanneer Verkoeijen weer te horen is op 3FM is vooralsnog niet bekend.