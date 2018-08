3Js veranderen 'Feyenoord' in 'Nederland' na tientallen reacties

De songtekst in de videoclip van de nieuwe single Mensen van het Volendamse trio 3JS is voor de oplettende luisteraar nét iets anders dan de versie op Spotify. Waar eerst nog werd gezongen ' Een Antilliaan met een shirt van Feyenoord aan ', klinkt het nu: ' Een Antilliaan met een shirt van Nederland aan '. De reden? Ajax-fans vonden de verwijzing naar Feyenoord maar niks.

Het aanstekelijke nummer, dat een ode brengt aan de diversiteit in Nederland, werd op 9 februari gelanceerd. De nieuwe videoclip van Mensen staat sinds 1 augustus online. Wie goed luistert, hoort twee verschillende teksten aan het begin van het nummer.

De drie bandleden, de Volendammers Jan Dulles, Jaap Kwakman en Jan de Witte, besloten de minuscule wijziging in de tekst aan te brengen nadat ze zowel uit hun eigen omgeving als van fans hadden gehoord dat er aanstoot aan de keuze voor voetbalclub Feyenoord werd genomen. ,,En dat was nou juist níet de bedoeling van het nummer", legt manager Alice Buijs uit. ,,Er is destijds voor Feyenoord gekozen omdat het lekker klonk. Maar er had ook prima AZ, Ajax of NAC kunnen staan."

De 3JS waren wel wat verbaasd over de commotie die ontstond over het zinnetje. ,,Ze hadden echt niet verwacht dat het zo'n impact zou hebben. Er waren zelfs mensen die zeiden dat ze het nummer niet wilde luisteren omdat er Feyenoord in voorkwam."

Ik: ‘Don... gooi dat shirt onmiddellijk weg want we krijgen de grootste problemen met Feyenoord-fans’ Don: ‘Niks daarvan ome Jan.... voetbal is oorlog.’ Een foto die is geplaatst door null (@driejs) op 2 Aug 2018 om 11:15 PDT

Hokjes

De doorslaggevende reden om te besluiten om 'een shirt van Feyenoord' te veranderen in 'een shirt van Nederland' was volgens Buijs omdat Mensen een eerbetoon is aan de diversiteit van Nederland. ,,Het nummer is er juist voor om mensen níet in hokjes te plaatsen." In de tekst klinkt dan ook onder meer de zin: 'Want ik leef... Onder dezelfde wolken als jij'. ,,Het is dan gewoon zonde dat zoiets kleins de aandacht krijgt, terwijl het juist een erg positief en vrolijk zomernummer is."

Jan Dulles en Jaap Kwakman maken intussen op Instagram grappen over de wijziging van de tekst. Zo ligt Kwakman lekker aan het zwembad met een strandbal van Feyenoord en heeft Jan Dulles zijn neefje Don (volledig getooid in Ajax-tenue) al ingeschakeld als 'boosdoener' van de tekstwijziging.

De 'originele' versie van Mensen is te horen via Spotify. De videoclip is onder meer te zien op YouTube.

Zo dan... lekker aan t zwembad. Strandballetje erbij. JK 😂 #mensen #vakantie Een foto die is geplaatst door null (@driejs) op 2 Aug 2018 om 5:29 PDT