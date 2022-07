3voor12 verdwijnt per 1 januari uit programmering 3FM, VPRO verbijsterd en vecht besluit aan

Vandaag werd de nieuwe programmering van 3FM bekend en daarin is in eerste instantie nog 3voor12 terug te vinden. Maar in het nieuwe jaar zal het programma, dat al sinds jaar en dag te horen is op de late avond van de publieke radiozender, verdwijnen. VPRO, de omroep die het programma uitzendt, snapt niks van het besluit en is het niet eens met de motivering.



‘De omroep voelt zich daarin gesterkt door brede steun voor 3voor12 uit de muzieksector van festivals, muzikanten, podia, platenlabels en sectororganisaties die het belang van 3voor12 voor het muziekklimaat in Nederland afgelopen weken bekrachtigden’, schrijft het op de eigen website. ‘De VPRO overweegt het besluit volgens de interne NPO-bezwaarprocedure aan te vechten en heeft tegelijk de blik naar voren gericht.’



De makers van 3voor12 hopen in een goed gesprek met zendermanager Menno de Boer het tij nog te keren. Deze volgt komende week, maar zoals het er nu naar uitziet is het programma in het nieuwe jaar niet meer te horen.