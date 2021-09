5 sterren voor Racoon: Van dit album krijgen zij geen spijt

VPRO-film Kaag: integer gemaakt, maar dynamiek onderschat

16:11 De VPRO heeft de dynamiek rond het uitbrengen van de documentaire over D66-leider Sigrid Kaag ‘onderschat’. Dat concluderen onafhankelijke onderzoekers, staat in een verklaring die de omroep vandaag heeft gepubliceerd. De film is volgens het onderzoek integer tot stand gekomen, maar er was wel een schijn van belangenverstrengeling gewekt.