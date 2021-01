50 jaar filmfestival Rotterdam: brutale, loslippige en agressieve sterren

Kate Winslet poseerde bij de wc’s

Voordat zij een wereldster werd dook de Britse actrice Kate Winslet als 19-jarige in 1995 op in Rotterdam om interviews te geven over Heavenly Creatures, waarin zij een tiener uit Nieuw-Zeeland speelde die medeplichtig is aan de moord op de moeder van haar vriendin. Ze was nauwelijks bekend, maar viel op door haar kordate optreden, haar welbespraaktheid en het ontbreken van sterallures. Ze was zelfs bereid om voor de fotografe van het AD te poseren in de toiletten van Hotel Central, destijds de ankerplaats van het festival. Tegenwoordig zijn dit soort spontane foto’s met filmsterren ondenkbaar. Jammer dat de foto 25 jaar later niet meer was terug te vinden.