50 jaar, maar nog geen haar veranderd: Jennifer Lopez door de jaren heen

1994

Helemaal aan het begin van haar loopbaan speelde Jennifer Lopez in de Amerikaanse serie Hotel Malibu. Er werden zes afleveringen van uitgezonden en de brunette was te zien als Melinda.

1996-1998

In 1996 nam haar carrière een vlucht met diverse filmrollen. Ze speelde met de toen al gevestigde namen Jack Nicholson (in Jack) en Wesley Snipes (in Money Train). In 1998 speelde ze zij aan zij met George Clooney in de film Out of Sight.

1999

Dit jaar maakten we ook kennis met de zangeres Jennifer Lopez. Met If You Had My Love bestormde J.Lo de hitlijsten en daar zou het zeker niet bij blijven.

Februari 2000

De superster verscheen op de rode loper van de Grammy Awards in een opvallende, groen met blauwe jurk, die open viel tot onder haar navel. Ook had ze een bekende liefdespartner bij zich: niemand minder dan Puff Daddy.

2002

Dé hit waarvoor J.Lo, ook wel ‘Jenny from the block’, altijd herinnerd zal worden, sloeg wereldwijd in als een bom. In de clip zagen we haar in een losse broek en een topje, nog steeds een van haar meest iconische looks. In het nummer haalt ze uit naar haar haters: ,,Laat je niet misleiden door de juwelen die ik draag, ik zal altijd Jenny van om de hoek blijven. Vroeger had ik weinig, vandaag heb ik veel, maar waar ik ook ga, ik zal altijd onthouden waar ik vandaan kom.”

2003-2004

De latinavamp sloeg na Puff Daddy weer een beroemdheid aan de haak. In 2003 kwamen de films Gigli en Jersey Girl uit en daarin speelde J.Lo samen met haar partner Ben Affleck.

2004

Jennifer verscheen in een lange jurk met lange laarzen voor een hotel in New York. Een meer verhullende look dan we van haar gewend waren.

2006

Jenny werd uitgenodigd op de beste feestjes. In 2006 ging ze vergezeld door haar nieuwe partner Marc Anthony naar de Latin Grammy Awards. Samen met hem kreeg ze een tweeling. In 2011 volgde er toch weer een break-up.

2010

Lopez spatte van de rode loper bij de Oscars in 2010. Met een lange witte jurk wist ze alle fotografen hun toestel op haar te doen richten.

2012

In 2012 trok ze zo mogelijk nog meer bekijks bij de 48ste Oscars in een nauwsluitende jurk.

2014

Twee jaar later, op de rode loper van de MTV Video Music Awards in Los Angeles, liet ze nog meer huid zien in een glitteroutfit.

Juli 2019

Ook anno 2019 gaat er geen feestje voorbij waar J.Lo er niet prachtig uitziet. Tijdens de Grammy Awards blies ze de pannen van het dak. Natuurlijk niet alleen met haar outfit, maar ook met haar performance.