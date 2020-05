538-dj Igmar Felicia ontdekt op social media dat hij een halfzus heeft: ‘We delen dezelfde vader’

Afgelopen woensdag scrolde Igmar (29 jaar) door zijn privéberichten op social media en stuitte toen op een opvallend bericht. Iemand schrijft: ‘Hoi, ik ben je zus!’ Igmar: ‘Nou ben ik wel wat gekke dingen gewend inmiddels met die ouwe van mij.’ Toch heeft de presentator er in eerste instantie geen zin in. ‘Ik wil gewoon een keer normaal gaan slapen.’



Maar zijn nieuwsgierigheid wint het van zijn verlangen naar bedrust en hij opent het bericht. ‘We delen dezelfde vader, ik draag al jaren een foto van je bij me', schrijft de onbekende vrouw. Het raakt Igmar en hij begint te huilen, schrijft hij. Hardop zegt hij: ‘Het is verdomme gewoon woensdag.’ Vervolgens raakt de radiomaker in gesprek met de vrouw. Ze stuurt hem een foto. ‘Maar dat is MIJN VADER, denk ik. Maar dus ook jouw vader.’



Vanaf dat moment wordt het Igmar allemaal even te veel. Hij laat het rusten voor die nacht. De volgende dag stuurt hij dat hij het heel bijzonder vindt dat ze een foto van hem bij zich draagt. ‘Dan kijken we daarna wel weer verder.’