644.000 Kijkers zien oma Angelique haar kleinzoon in de armen sluiten in All You Need is Love

,,Ja, dáár ken ik jou van. Ik dacht al, je ziet er zo bekend uit.” Pas nadat Kim met zoontje Hudson op schoot haar bijzondere verhaal uit de doeken heeft gedaan aan Robert ten Brink, drong tot haar door met wie ze al die tijd had zitten videobellen. In dat gesprek vertelde Kim hoe wonderlijk het is dat ze überhaupt moeder is geworden.

,,Vijf jaar geleden werd ik ziek, ik had non-hodgkinlymfoom, een soort kanker”, vertelde Kim aan Robert. ,,Ik heb ruim een half jaar chemo gehad, waarna ik kreeg te horen dat ik waarschijnlijk nooit kinderen zou kunnen krijgen.” Die boodschap kwam hard aan bij Kim, alsof die periode al niet heftig genoeg was. Toen gebeurde wat niemand voor mogelijk had gehouden: Kim bleek later toch in verwachting. Ze was juist een traject ingegaan om eitjes in te laten vriezen. ,,Het was echt een wonder”, aldus Kim.

Moeder Angelique was door het dolle heen na het blije nieuws en wilde niets liever dan op het vliegtuig springen om bij haar dochter te kunnen zijn. Maar ja, corona. Reizen zat er vanwege aangescherpte regels niet in. Een hard gelag voor moeder en dochter, die in 2019 voor het laatst in Nederland was. ,,Ik was 4 jaar toen we naar Amerika verhuisden vanwege het werk van mijn vader. Toen mijn ouders later scheidden, ging ik met mijn moeder naar Nederland. Ik vond het in Amerika alleen leuker en ben daar later weer naar teruggegaan.” Vervolgens leerde ze vriend Tyler kennen op een feestje. De twee gingen samenwonen in Houston, Texas.

Ondanks de afstand bleef de band tussen moeder en dochter hecht. ,,Ik heb haar heel erg gemist”, aldus Kim. ,Ze kon er heel de zwangerschap niet bij zijn, dat was erg verdrietig.” Ondertussen was vriend Tyler aangeschoven bij het gesprek, precies op het moment dat Robert hen het verlossende nieuws vertelde, dat het All You Need is Love was gelukt een vliegreis te regelen voor het gezin naar Nederland. ,,That’s crazy…”, reageerde de Amerikaan vol ongeloof.

Quote Ik kon de zwanger­schap al niet meemaken, maar toen het kindje geboren was lukte het ook niet om daarheen te gaan Angelique

Dat het jonge gezin eindelijk naar Kims familie in Nederland kon, was in de eerste plaats te danken aan Peter, de vriend van moeder Angelique. Hij had een brief geschreven naar het RTL 4-programma, in de hoop dat het Robert en zijn team wél zou lukken het gezin weer samen te brengen. Met de presentator tegenover zich, vertelden hij en Angelique hoe moeilijk de afgelopen periode ook voor hen is geweest. ,,Ik kon de zwangerschap al niet meemaken, maar toen het kindje geboren was lukte het ook niet daarheen te gaan”, aldus Angelique.

Dat Robert niet zomaar voor de deur stond liet zich raden. De blijdschap was er niet minder om bij Angelique, die eindelijk na twee jaar haar dochter weer in de armen kon sluiten. Maar bovenal kleinzoon Hudson, die zich maar al te graag liet vertroetelen door oma.

‘Doctor Love’ dirigeerde iedereen vervolgens naar binnen, om daar verder van elkaar te genieten.

