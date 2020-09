7-jarig zoontje Nathan Rutjes presenteert nieuwe napraatshow Wie is de mol?

In de studio analyseert de piepjonge presentator de opdrachten en het gedrag van de kandidaten. Kijkers kunnen hun theorieën doorgeven en vragen aan Lavezzi stellen via het YouTube-kanaal van NPO Zapp. Mollenstreken is vanaf zondagavond te zien op NPO Zapp en via YouTube.



Lavezzi heeft een band met het programma. Zijn vader Nathan was begin dit jaar te zien in Wie is de mol? en schopte het tot de finale.



Het jubileumseizoen van Wie is de mol?, waarin oud-deelnemers een tweede kans krijgen, is vanaf zaterdagavond te zien op NPO 1. Direct na de uitzending is op NPO 3 het napraatprogramma Moltalk te zien. De deelnemers worden dan ook pas bekendgemaakt, al lijken de namen al te zijn uitgelekt.