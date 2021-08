713.000 kijkers zien hoe Christian niet warm wordt van strak gympakje Roxanne

Terwijl Roxanne (32) en goede vriend Vincent zich de champagne goed lieten smaken, sloeg logee Mitch het glas alcohol af. Mitch is een fervent sporter en houdt zich dan ook aan strikt dieetregime. ,,Kun je dan ook squaten enzo, met Rox boven je hoofd’’, vroeg Vincent zich af. ,,Makkelijk, dat kunnen we wel even doen hoor’’, reageerde Mitch (28) met een grote glimlach.

Gezien het feit dat grootgrondbezitter Roxanne op dat moment aan tafel zat in een wollen trui, was de slag naar een gympakje snel gemaakt. Rox liet het zich geen twee keer zeggen en selecteerde een zwarte tenue met decolleté tot aan de navel, afgemaakt met een groene riem. Terwijl ze de ensuitedeuren van de keuken open gooide, klonk er een ‘oké, daar gaan we’ en applaus van haar mannelijk bezoek. ,,Is dit wat je bedoelde, Vincent?’’

Mitch had een paar seconden nodig om Roxanne moeiteloos op zijn schouders de lucht in te gooien. Dat een van haar borsten even ontsnapte, ontging de mannen niet. Theun (34), die nog altijd in de race is om Roxannes hart te veroveren, was ervan gecharmeerd, maar salesmanager Christian (45) werd er niet warm van. ,,Ik vond het leuk om te zien, maar het verbaasde me dat het me minder deed dan ik had gewild.’’

's Avonds bij het diner probeerde Christian indruk op Roxanne te maken met een vers bereid maal. Het dampende bordje werd goedgekeurd, maar de goede gesprekken bleven achterwege. Roxanne stelde eerder vast dat de kans niet groot is dat Christian haar hart zal veroveren. ,,Wat ik jammer vind, is dat de sfeer niet meer heel leuk is. Ik voel de drang om de sfeer beter te maken.’’

B&B Vol Liefde wordt gepresenteerd door Art Rooijakkers. Naast Roxanne doen ook B&B-eigenaren uit Frankrijk, Portugal en Italië mee. De laatste uitzending is op 26 augustus op RTL4 te zien. Een tweede seizoen is al aangekondigd.

Volledig scherm Mitch lift Roxanne. © RTL

Volledig scherm Christian (hier tegenover Roxanne) aan de rode kool. © RTL

