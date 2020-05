742.000 kijkers zien hoe ‘verduitste’ Sylvie Meis moeite heeft met Nederlandse taal

In een zwart broekpak met uiterst diep uitgesneden decolleté nam Sylvie Meis gisteravond plaats aan de piano bij Jeroen van der Boom. Het programma Hoge Bomen is in korte tijd uitgegroeid tot een hit op SBS 6 met gasten als Rachel Hazes, Martien Meiland en Louis van Gaal. Ook gisteravond zaten er weer 742.000 kijkers klaar voor het gesprek met de veelbesproken presentatrice. Daarin viel op dat Sylvie in de loop der jaren dat ze in Duitsland verkeerd, moeite heeft gekregen met het Nederlands. Meer dan eens vroeg ze zich hardop af: ‘Hoe zeg je dat ook alweer in het Nederlands?’ Van der Boom kon er mee lachen en antwoordde eenmaal: ,,Dat weet ik niet, zo goed is mijn Duits niet.”

Verloofde

Ook bekende ze dat ze een tijd een ‘ondeugende fase’ in haar leven heeft gehad. ,,Toen ben ik verliefd geweest op mannen, van wie ik echt wel wist dat ik ze zou gaan verlaten.” Maar inmiddels is ze dolgelukkig met haar verloofde Niclas Castello. ,,Ik ben heel gelukkig en dankbaar ook. Dat ik dit mag beleven en dat ik weer durf toe te laten in mijn leven", vertelde ze.



Castello is een kunstenaar. ,,Hij maakt moderne kunst. Hij is bekend voor een bepaalde kunstvorm. Waarin hij schilderijen die tweedimensionaal zijn driedimensionaal maakt”, legde Sylvie uit. Hij wil haar graag ook een keer schilderen. ,,Dat heeft hij een keer gezegd, maar dat houden we dan voor onszelf.”



Het huwelijk tussen Sylvie en Castello moet dit jaar gaan plaatsvinden. Haar broer Daniël is dan getuige. ,,Voor mij is het heel belangrijke dat Daniël en Marcel (zijn man, red.) hem aardig vinden. Dat mijn ouders hem aardig vinden. Hij past heel goed. Hij heeft een heel rustige aard. Hij is heel respectvol. Hij heeft mijn hart veroverd gewoon.” De huwelijksceremonie wordt intiem, gaf Sylvie aan.