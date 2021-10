992.000 kijkers zien Bob na verbouwing budget overhouden in Kopen zonder kijken

Update/videoVoor de tweede week op rij deed zich iets unieks voor in Kopen zonder kijken . Makelaar Alex kocht een stulpje in Krimpen aan den IJssel voor Jurgen en Elise, maar de woning was zó af dat bouwkundige Bob Sikkes zelfs nog budget overhield. ,,Ik heb dit nog nooit meegemaakt”, zei presentator Martijn Krabbé gisteravond verbaasd voor het oog van 992.000 kijkers.

Met het huis waar Jurgen en Elise aanvankelijk woonden, was weinig mis, het was vooral de buurt en de overlast die ervoor zorgden dat het koppel op huizenjacht ging. Dat lukte hen niet zelf - ‘Remco is vaak de remmende factor’, aldus Elise - en dus besloten ze het team van Kopen zonder kijken in te schakelen. Bovendien stelden de twee niet bepaald goed te zijn in klussen en leek het ze ook daarom een beter idee om dat uit handen te geven.



Deze keer hoefde Alex zich niet te focussen op een karakteristieke jaren 30-woning. ,,Als het maar een ruimtelijke woning is”, legde Jurgen uit. Daar nam Alex geen genoegen mee. Hij wilde iets meer duidelijkheid over het type huis. Elise en Jurgen besloten dan de voorkeur te geven aan een hoekwoning. Ze hadden overigens wel andere harde eisen: hun toekomstige stulpje moest minimaal 130 vierkante meter beslaan, drie slaapkamers hebben, zich in een kindvriendelijke buurt bevinden, een tuin op het zuiden hebben én het liefst uitgerust zijn met veel slimme gadgets. Met een budget van 470.000 euro, in de omgeving Rotterdam, Capelle aan den IJssel of Krimpen aan den IJssel zou dat best moeten lukken. Maar dat viel vies tegen, ontdekte Alex niet veel later.

Dat het Alex in zijn zoektocht niet meezat, had vooral te maken met het feit dat Jurgen en Elise per se een tuin op het zuiden wilden hebben. Er was namelijk meer dan voldoende aanbod, maar die woningen hadden géén tuin op het zuiden. En dat betekende dat de makelaar die huizen aan zich voorbij moest laten gaan. Alex klopte daarom aan bij het stel om ze van die eis af te praten. En met succes.

Wauw-factor

Al snel vond Alex een geschikte woning in Krimpen aan den IJssel, die aan alle eisen van het koppel voldeed. Bouwkundige Bob Sikkes was razend enthousiast toen hij zijn entree maakte. ,,Wat is dit groot man”, merkte Sikkes op, die het huis ‘echt heel goed’ vond voelen. De woonkamer had volgens de heren een echte ‘wauw-factor’ en eigenlijk was een grote verbouwing dan ook helemaal niet nodig. Alex tikte de woning uiteindelijk voor ruim 430.000 euro op de kop, waardoor er nog iets meer dan 39.000 euro bouwbudget over was.



Jurgen en Elise waren na een eerste aanblik op hun nieuwe stulpje op slag verliefd. De woning viel helemaal in de smaak. Zelfs zo erg, dat Elise zich afvroeg wat er eigenlijk nog verbouwd moest worden. ,,Ik ben benieuwd wat ze hiermee gaan doen, het is al best wel af.”

Toch wist bouwkundige Bob Sikkes met hulp van interieurstyliste Roos er wederom een compleet andere woning van te maken. De keuken was op een nieuw kookeiland na vrijwel intact gebleven, de badkamer had een make-over gekregen en er was een scheidingswand in de woonkamer geplaatst, maar daar was qua grote veranderingen ook wel alles mee gezegd.



Op de grote dag waren Jurgen en Elise op van de zenuwen, maar eenmaal binnen konden ze hun ogen niet geloven. ‘Wat vet’ en ‘wat tof’, riepen de twee uit. Dat er gehoor was gegeven aan de vraag om slimme gadgets, maakte het al leuk, maar toen ook nog bleek dat Bob niet al het geld had opgemaakt, was het helemaal feest. ,,Dit is wel een huis waar we echt heel lang kunnen blijven wonen”, concludeerde Elise glunderend.

