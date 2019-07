A$AP Rocky: ik kan goed vechten

De Amerikaanse rapper heeft ook opgebiecht dat hij een van de twee slachtoffers naar de grond heeft gewerkt. ,,Ik kan goed vechten", gaf hij bij de politie als verklaring. A$AP vertelde dat de vermeende slachtoffers hem en zijn entourage aanspraken om de weg te vragen. Nadat de rapper had aangegeven niet uit Zweden te komen, bleven de mannen hem volgen en lastigvallen. ,,Ze waren arrogant en irritant", aldus de artiest.

Toen A$AP, die sinds begin deze maand vastzit in Stockholm, tijdens een later verhoor geconfronteerd werd met foto's van de verwondingen van de slachtoffers, toonde hij berouw. ,,We waren heel hard. We wilden niet zo hardhandig zijn. Het was een vechtpartij, we dachten niet dat dit het resultaat zou zijn.”

Desondanks vindt de rapper niet dat hij een misdaad heeft begaan. ,,We weten dat het niet juist is om het recht in eigen hand te nemen, maar het was een vechtpartij en we verdedigden onszelf. Ik zou zeggen dat beide partijen gewelddadig waren. Ik weet dat we te veel geweld hebben gebruikt, daar heb ik spijt van."

Tralies

De rechtbank van Stockholm buigt zich vanaf dinsdag over de zaak van A$AP Rocky en zijn entourage. De rapper en twee vrienden worden verdacht van zware mishandeling. Justitie in Zweden is bang dat de Amerikaan het land verlaat als hij vrijkomt, daarom moet A$AP zijn rechtszaak achter tralies afwachten.

Op zware mishandeling staat in Zweden een celstraf van maximaal twee jaar, maar zo ver verwacht de officier van justitie niet dat het komt. ,,Aan zo’n zware straf denken we niet”, zei aanklager Daniel Suneson tegen Aftonbladet. Welke straf de aanklager wel passend vindt, wil hij nog niet prijsgeven.