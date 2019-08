A$AP Rocky over vechtpartij: Ik was doodsbang

A$AP Rocky was doodsbang toen hij eind juni betrokken was bij een vechtpartij in Stockholm. Dat verklaarde de Amerikaanse rapper donderdag in een Zweedse rechtbank, waar hij terechtstaat op verdenking van mishandeling.

,,Alles leek ons vreemd, deze mannen gedroegen zich vreemd. We wisten niet wat we konden verwachten en dat was eng", zei A$AP volgens Aftonbladet in de rechtbank. De rapper en zijn entourage raakten op 30 juni slaags met twee mannen in het centrum van Stockholm. Volgens A$AP ging het enkel om noodweer en probeerde hij de situatie te de-escaleren. ,,Ik zei: kijk man, we willen niet vechten. We willen geen problemen, we willen niet naar de gevangenis."

A$AP, die de indruk kreeg dat de mannen onder invloed waren, vertelde uitgebreid over hoe de vechtpartij was ontstaan. Hij en zijn crew hadden een paar dagen vrij in Zweden en wilden ‘een luchtje scheppen, de architectuur en zo bekijken.” Na een flinke wandeling werd de bodyguard van de rapper aangesproken door een van de vermeende slachtoffers. De lijfwacht vroeg het duo te vertrekken, maar later kwamen de mannen terug. ,,En van het een kwam het ander.”

Paranoïde

Wat er precies gebeurde, kreeg A$AP niet helemaal mee, omdat zijn bodyguard hem afschermde. ,,Ik ken mijn lijfwacht, hij volgt het protocol. Dat is mij koste wat het kost beschermen. Maar hij is geen gewelddadig persoon." De rapper mengde zich naar eigen zeggen pas in de vechtpartij toen beide mannen zijn bodyguard aanvlogen. Toen werkte hij de 19-jarige man naar de grond. De ruzie liep volledig uit de hand toen er flessen in het spel kwamen en beide kampen snijwonden opliepen. ,,Ik was erg bang. Ik zag mijn bewaker bloeden, ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik kom hier ook niet vandaan. Het was een paranoïde situatie."