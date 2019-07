A$AP Rocky zegt noodgedwongen shows af na vechtpartij

A$AP Rocky heeft noodgedwongen een streep gehaald door al zijn optredens in juli. De rapper zit ‘vanwege een woordenwisseling’ voor onbepaalde tijd vast in Zweden, heeft zijn management laten weten aan TMZ .

A$AP was begin deze maand betrokken bij een opstootje in Stockholm. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk; er zijn meerdere video's opgedoken van het incident. Op het ene filmpje is te zien hoe A$AP Rocky een man op straat gooit en hoe die man vervolgens in elkaar wordt geslagen door de rapper en zijn crew.

Dan is er nog een ander filmpje, en dat laat de andere kant van het verhaal zien. De video is opgenomen voor het incident en laat zien hoe de rapper, wiens echt naam Rakim Mayers is, de boel probeert te sussen. Hij legt een hand op de schouder van de man (die later in elkaar wordt geslagen) en zegt dat hij niet wil vechten. In de camera zegt A$AP Rocky dat de man hem maar blijft volgen en dat hij geen problemen wil.

Onmenselijk

De Zweedse politie onderzoekt de vechtpartij en heeft A$AP en zijn crew achter tralies gezet. Volgens het management zit de rapper vast in ‘onmenselijke omstandigheden’. Medewerkers van de ambassade die de rapper hebben bezocht in zijn cel zeggen tegen TMZ dat ‘het lijkt alsof je een wc in loopt’.