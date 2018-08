Aanjaagster #metoo nu zelf beticht van aanranding

update & video Dave Roelvink in cel na politieach­ter­vol­ging: optreden in Apeldoorn afgeblazen

19 augustus Dave Roelvink is gisteravond na een dollemansrit over de A10 door de politie klemgereden in Amsterdam-West, waarna hij een nacht in de cel heeft moeten doorbrengen. Daardoor moest een optreden van de zanger in Apeldoorn worden afgeblazen.