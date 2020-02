Aanklager: Filmproducent Weinstein joeg als 'roofdier' op vrouwen

Giel Beelen (42) na First Dates dolgeluk­kig met 13 jaar jongere Malou

21:24 Radio Veronica-dj Giel Beelen (42) heeft aan zijn deelname aan het BNNVara-programma First Dates een nieuwe vriendin overgehouden. In de speciale Valentijns-editie, die al eerder is opgenomen maar vandaag werd uitgezonden, was te zien hoe Giel werd gekoppeld aan de 29-jarige projectmanager Malou.