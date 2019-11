'Aanrander' De Villa: Eerlijk gezegd vind ik niet dat ik iets fout heb gedaan

videoIn de uitzending van #BOOS is nog meer duidelijk geworden wat er allemaal achter de schermen gebeurde bij het van de buis gehaalde De Villa . De kandidate die in een aflevering van de realityserie werd aangerand, vertelt in de YouTube-serie aan Tim Hofman haar verhaal. ‘Ik wil heel duidelijk laten weten dat het niet oké is wat daar is gebeurd.’ Ook de beschuldigde, José, laat van zich horen.

Dat er veel misging achter de schermen bij De Villa werd de afgelopen dagen al duidelijk. RTL annuleerde de show en schortte alle guilty pleasure-shows op, tot er duidelijkheid bestaat over de totstandkoming daarvan. Ook werden er mensen bij producent Blue Circle op non-actief gezet. Nog voor dat dit alles in gang werd gezet, sprak Tim Hofman voor de YouTube-serie #BOOS met de kandidate die in een van de afleveringen werd aangerand. Ze wilde haar verhaal doen, maar wel onherkenbaar.



,,Het was heel naar. Het was al niet het programma dat ik dacht dat het zou worden. En dan erachter komen met heel Nederland wat die nacht is gebeurd, dat was onwerkelijk”, vertelt ze. ,,Ik herinner me dat ik zei dat ik me niet lekker voelde en dat daarom ben gaan slapen. Het enige wat ik daarna weet, is dat ik wakker werd op de grond.”



Inmiddels is duidelijk geworden dat een andere kandidaat, José, naar haar toe werd gestuurd door de productie en haar toen aanrandde. ,,Ik weet niet waarom ze niet zelf gingen. Ik heb het met Blue Circle erover gehad en hun excuus daarvoor was: wij zagen jou niet meer op de camera's, dus we hebben hem gestuurd om te kijken waar je was.” Op de camerabeelden is ze overigens wel duidelijk te zien. ,,Ja, ik lag op de grond. Dus het excuus is belabberd.”



De kandidate stelt: ,,Ik weet zelf heel zeker dat ze hem hebben gestuurd omdat ze dan tv konden maken.” Van producent Blue Circle kreeg ze weinig te horen, pas toen ze zelf contact zocht. Echter kreeg ze in eerste instantie nul op het rekest: ,,Ik kreeg te horen dat ik gewoon aanspreekbaar was en dat ik hem ook aan het teasen was. Met andere woorden: eigen schuld.”

Volledig scherm De kandidate wil niet meer herkenbaar in beeld. © YouTube #BOOS

Geflirt

Ook kandidaat José, die het meisje in De Villa betastte, komt aan het woord. Hij is zich nog altijd van geen kwaad bewust. ,,Ik heb maandag dus een gesprek gehad met RTL en Blue Circle. We hebben daar ook 20 minuten van de beelden teruggekeken. En daar was ook duidelijk te zien dat er wederzijds geflirt was en lange gesprekken gevoerd. Voor mij was het meer: ik was nooit bij haar gaan liggen als zij liet merken dat ik eigenlijk weg moest. Ik stond bij de deur en ik wilde weggaan en ik zei tegen haar: Moet ik weg van jou? Toen zei ze tegen mij: ‘Dat mag je zelf bepalen.’”

Hofman vraagt hem duidelijk of hij niet vindt dat hij iets fout heeft gedaan. ,,Eerlijk gezegd niet”, countert José. ,,Ik zal even duidelijk zijn: toen de aflevering uitkwam op Videoland, dat was woensdag 13 november, heb ik de dag daarna, donderdag, haar gebeld. Heb ik haar aangegeven, ik ben eigenlijk ook niet blij met hoe het is gelopen. Ik ben best wel teleurgesteld in de acties die ik gedaan heb.”

Shotjesspel

Volgens het slachtoffer is de sfeer vanaf het eerste moment seks en drank bij het programma. ,,Ze sporen je heel veel aan dat je meer moet drinken en ze proberen je aan te moedigen dat er fysieke dingen gebeuren tussen de kandidaten. Stel ik was boven met José, dan mocht er niemand naar boven. Dan mocht je je er niet mee bemoeien. Ik voelde mij heel erg gedwongen om dingen te doen. Ik voelde een heel erge druk.”



Die druk werd nog groter bij het zogenoemde shotjesspel. Kandidaten moeten dan kiezen voor een kus of een shotje. ,,Ik had een jongen afgewezen en dan wordt er gewoon aan je gevraagd: ‘Kan je dat even opnieuw doen en dan wel een kus geven’. Anders is het natuurlijk niet leuk voor tv.”



Dat dit allemaal uitgerekend bij deze kandidate gebeurt, is nog eens extra pijnlijk vanwege haar voorgeschiedenis en de gesprekken die ze met de psycholoog van het programma daarover voerde. ,,Daarbij heb ik ook aangegeven dat ik een keer ben aangerand toen ik onder invloed was. Dat heeft heel veel emotionele schade bij mij opgeleverd, omdat ik dat daadwerkelijk bewust heb meegemaakt.”



De reden dat ze Hofman en zijn programma #BOOS heeft opgezocht, is om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. ,,Ik wil heel duidelijk laten weten dat het niet oké is wat daar is gebeurd. Dat je dat nooit bij een meisje mag doen, maakt niet uit in wat voor situatie een meisje zich bevindt. Dat je nooit een meisje zomaar zo mag aanraken. Dit is geen tv. Dit is niet normaal wat daar is gebeurd. Maakt niet uit of je dronken bent.”