Aart Staartjes (81) overleden na verkeersongeval

Aart Staartjes is vandaag op 81-jarige leeftijd overleden aan zijn verwondingen na een ernstig verkeersongeluk . Dat meldt zijn zoon. De acteur uit Sesamstraat en De Stratemakeropzeeshow werd vrijdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een botsing in Leeuwarden. Staartjes zal in besloten kring worden begraven.

Afgelopen vrijdag botsten een auto en brommobiel in Leeuwarden tegen elkaar. De politie doet nog onderzoek naar het ongeval. Staartjes bleek de bestuurder van de brommobiel; hij liep ernstige verwondingen op die hem dus uiteindelijk fataal werden.



In september vertelde de acteur in het programma Sterren op het doek nog niet bang te zijn voor de dood. Hij vertelde ook niet zo lang geleden een beroerte te hebben gehad. ,,Sindsdien neem ik elke dag trouw mijn bloedverdunner in. De dood is wel het minste wat ik vrees. Maar dat ik invalide word, dat lijkt me erg.” Het televisie-icoon zei ook dat hij 'voelde’ dat de dood dichterbij kwam. ,,Het is eindig, dat voel ik. Ik voel dat ik in het laatste bedrijf zit. Als je 81 bent, zoals ik, dan is de kans dat je 91 wordt bijzonder klein.”

Toneelschool

Staartjes werd in 1938 geboren in Amsterdam-Noord als tweede in een gezin van drie kinderen. Vanwege de Tweede Wereldoorlog ging hij pas vanaf zijn achtste naar school. School boeide hem echter niet zo veel. Hij werd pas echt gelukkig toen hij in de jaren vijftig de kweekschool (zijn vader wilde dat hij leraar zou worden) verruilde voor de toneelschool.



De carrière van Staartjes begon in 1957, toen hij samen met Eric Herfst en zijn andere vriend Ben Rowold een pantomimegezelschap vormde, genaamd Pantalon. Hij studeerde toen nog aan de toneelschool en was in die tijd al te zien op televisie. Staartjes werd bij het grote publiek bekend door zijn rol als Meneer Aart in Sesamstraat. Hij speelde in de kinderserie vanaf 1984 een lichtelijk nors figuur en mopperde vaak op dieren uit de serie als Tommie, Ieniemienie, Purk en Pino.



Maar Staartjes deed veel meer dan Sesamstraat. Zo is hij bekend van de kinderseries De Stratemakeropzeeshow (vanaf 1972) en JJ de Bom, voorheen kindervriend, series die ouders in eerste instantie op de kast joegen vanwege de ‘onbehoorlijke teksten’ in de liedjes. Maar ze bleven jarenlang op tv.

Film van Ome Willem en Het Klokhuis

Hij maakte furore met talloze andere projecten en programma’s, zoals Woord voor Woord, een serie bijbelvertellingen die eind jaren zestig begon en als de bedenker van de Film van Ome Willem, waarin hij zelf vijftien jaar lang Toon speelde. Ook nam Staartjes jarenlang de presentatie bij de intocht van Sinterklaas voor zijn rekening.



Vanaf 1988 werkte hij mee aan het kinderprogramma Het Klokhuis. Hij bedacht de sketches en speelde verschillende rollen als Fetze Alsvanouds.

