Abba op z'n Grieks in nieuwe show in Rotterdam

Liefhebbers van Abba én lekker eten kunnen vanaf volgend theaterseizoen terecht in Rotterdam. De dinnershow Mamma Mia! The Party draait dan in een speciaal theater in de Schiecentrale. Het idee kwam van Abba-lid Björn Ulvaeus, die zijn inspiratie vond op een Grieks eiland.

Abba op z'n Grieks, dat is de nieuwe show die naar Nederland komt. In Stockholm en Londen werd Mamma Mia! The Party, een combinatie van diner, muziek en dans, al langer opgevoerd. De bezoekers eten in een nagebouwde Griekse taveerne terwijl zich om hen heen een liefdesverhaal afspeelt met acteurs, zangers en dansers. Daarin zitten allerlei Abba-hits verwerkt.

Björn Ulvaeus kwam in 2007 op het idee voor de show. Hij was op het Griekse eiland Skopelos, waar filmopnamen werden gemaakt voor Mamma Mia! The Movie. ,,Toeristen gingen speciaal naar Skopelos om te zien waar Meryl Streep The winner takes it all zong, ze wilden het zelf beleven”, vertelde Ulvaeus een paar jaar geleden bij de lancering in de O2 Arena in Londen. ,,Ik zie dit als een toevoeging aan de film en de musical Mamma Mia! Het is een manier om even een paar uur helemaal uit het dagelijks leven te verdwijnen. Pure ontspanning.’’

De muziek en teksten voor de show komen van Ulvaeus en zijn mannelijke wederhelft bij Abba, Benny Andersson. Het originele verhaal is geschreven door Calle Norlén, Roine Söderlundh en Ulvaeus. De vertaler en de cast voor de Nederlandse productie worden op een later moment bekendgemaakt. De show wordt gespeeld in het Nederlands, de Abba-hits blijven in het Engels.

Het nieuws over de iconische Zweedse band staat niet op zich. Afgelopen donderdag ging in Londen de liveshow Voyage in première, gisteren meldde theaterproducent De Graaf & Cornelissen Entertainment al dat de musical Mamma Mia! terugkeert in Nederland. Vanaf september 2023 komt een vernieuwde versie van het stuk, met Brigitte Heitzer in een van de hoofdrollen. Het wordt een reizende voorstelling. De musical Mamma Mia! was in Nederland al drie keer eerder te zien, voor het laatst in 2019.

