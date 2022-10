Abbey en Sterrin ontketenen nieuwe trend, Sylvie laat zien hoe ze aan zelfvertrouwen komt

Wie wint er vanavond een Gouden Kalf (en is die prijs nog wel zo prestigi­eus)?

Het Gouden Kalf is nog steeds dé filmprijs van Nederland, maar de titels trekken slechts een handjevol publiek en het gala is niet eens te zien op tv. Hebben de beeldjes, vanavond voor de 42ste keer uitgereikt, nog wel zin? En als we toch bezig zijn: wie zouden er dan moeten winnen?

30 september