Abbey Hoes redt ‘zieke en zwakke’ buizerd eigenhandig uit water

‘Boswachter Abbey tot uw dienst’, grapt ze bij een foto waarop ze het dier in handen heeft. Ze deelt ook een video van de redding uit het water. ‘Heel dramatisch dertigduizend kilometer mee door de regen gewandeld in m’n sjaal en naar de dierenambulance gebracht’, schrijft ze. Waar ze de vogel precies vond, is onbekend.

De actrice, gepassioneerd vogelliefhebster, heeft haar gevederde maatje al een naam gegeven. ‘Stuur allemaal even wat liefde richting Snuizerd de buizerd in de hoop dat ‘ie morgen haalt en weer mooi kan rondvliegen’, roept ze haar 110.000 volgers op.



Wat het dier precies mankeerde en hoe het nu met hem gaat, is niet duidelijk. Hoes’ fans zijn in elk geval vol lof over de actie. Het regent hartjesemoji’s in de reacties en ze wordt ‘heldin’ en ‘topper’ genoemd.